В МИД России потребовали немедленного освобождения митрополита Илариона в Чехии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ требует немедленного освобождения задержанного в Чехии митрополита Илариона. Ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

«Требуем безусловного немедленного освобождения митрополита Илариона и прекращения сфабрикованного разбирательства», — сказала дипломат.

25 мая стало известно, что чешская полиция задержала митрополита Русской Православной Церкви (РПЦ) после обнаружения в его автомобиле четырех контейнеров с веществом белого цвета.

В своем Telegram-канале митрополит указал, что сотрудники полиции не объяснили причину остановки его авто и сразу приступили к досмотру. Его адвокат отметил, что на шоссе автомобиль фактически ждали две полицейские машины. Полицейские сразу запросили документы у водителя и у митрополита, хотя никаких претензий по нарушению правил не предъявили. Защита также обратила внимание на то, что личные вещи и сумки священнослужителя фактически не досматривались, внимание полиции сразу сосредоточилось на багажнике.

