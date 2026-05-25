В ВСУ сделали неутешительное заявление о возможностях защитить Киев

Украина, как и любая страна мира, не может гарантировать стопроцентного результата при отражении комбинированных ударов с воздуха. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, чьи слова приводит УНИАН.

По его словам, в том числе из-за погодных условий, гарантировать, «что все будет сбито, невозможно». Причем это касается как Украины, так и Ближнего Востока, заметил военный. Игнат подчеркнул, что сейчас «сбивается максимально возможное количество, если есть потенциально средство ПВО».

Как отметил спикер, защитить столь большой город, как Киев, чрезвычайно сложно из-за технических особенностей западных систем ПВО.

«Одной батареей Киев не перекроешь, ведь это огромный город. Комплекс Patriot смотрит только в одну сторону, куда у него направлен радар, а сзади может полететь что-то другое. Поэтому все средства работают», – добавил он.

ВС России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник», сообщили в Минобороны РФ. На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельcке.

Ранее в Госдуме выразили надежду, что удар возмездия подтолкнет Украину к мирной сделке.