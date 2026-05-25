Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В ВСУ сделали неутешительное заявление о возможностях защитить Киев

Спикер ВСУ Игнат признал невозможность защитить Киев от комбинированных ударов
kpszsu/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украина, как и любая страна мира, не может гарантировать стопроцентного результата при отражении комбинированных ударов с воздуха. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, чьи слова приводит УНИАН.

По его словам, в том числе из-за погодных условий, гарантировать, «что все будет сбито, невозможно». Причем это касается как Украины, так и Ближнего Востока, заметил военный. Игнат подчеркнул, что сейчас «сбивается максимально возможное количество, если есть потенциально средство ПВО».

Как отметил спикер, защитить столь большой город, как Киев, чрезвычайно сложно из-за технических особенностей западных систем ПВО.

«Одной батареей Киев не перекроешь, ведь это огромный город. Комплекс Patriot смотрит только в одну сторону, куда у него направлен радар, а сзади может полететь что-то другое. Поэтому все средства работают», – добавил он.

ВС России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник», сообщили в Минобороны РФ. На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельcке.

Ранее в Госдуме выразили надежду, что удар возмездия подтолкнет Украину к мирной сделке.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!