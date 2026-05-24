Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

«Вы позорите ЕС»: главу Еврокомиссии обвинили в двойных стандартах после теракта в ЛНР

Дотком обвинил фон дер Ляйен в двойных стандартах после атаки ВСУ на Старобельск
Johanna Geron/Reuters

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц) обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в двойных стандартах после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской народной республике (ЛНР). Свой пост он опубликовал в соцсети Х.

Дотком прокомментировал публикацию фон дер Ляйен, в которой она обвинила Россию в атаках на мирное население Украины минувшей ночью.

«Подождите. Разве незадолго до этого Украина не атаковала студенческое общежитие в ЛНР? Так кто же на самом деле проявляет жестокость? Кто пренебрегает человеческой жизнью и мирными переговорами? Кто совершает террор против мирного населения? Уточните факты. Вы позорите ЕС», — написал Дотком.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали колледж в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 человек не выжил. Здание общежития частично обрушилось. В ЛНР объявлен двухдневный траур. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Вооруженные силы России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник», сообщили в Минобороны. Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар украинской армии по колледжу в Старобельске.

Ранее эксперт раскрыл, какими беспилотниками ВСУ били по колледжу в Старобельске.

 
Теперь вы знаете
Запад осудил удар «Орешником», больные Эболой сбежали из медцентра, а Трамп «переодел» Обаму. Главное за 24 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!