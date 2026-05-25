Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Власти США назвали стрельбу у Белого дома новым покушением на Трампа

Минюст США назвал стрельбу у Белого дома новой попыткой покушения на Трампа
Nathan Howard/Reuters

Министерство юстиции США назвало стрельбу у Белого дома в выходные новой попыткой покушения на американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News.

В судебном документе Минюста, который подписал замгенпрокурора Стэнли Вудворд, говорится, что нападавший покушался на жизнь президента, его семьи и команды.

В связи с этим Минюст счел «полным позором» решение суда заблокировать строительство нового Бального зала в Белом доме, который должен было стать «безопасным убежищем» на случай новых нападений.

«Без этого объекта национальной безопасности [крупные] мероприятия в противном случае будут проводиться в уязвимых палатках на Южной лужайке, подверженных различным угрозам, что еще раз продемонстрировала стрельба прошлым вечером», — отметил Вудворд.

Он добавил, что стены нового банкетного зала смогли бы остановить даже пулю крупнокалиберного АК-47. Минюст подчеркнул, что редко публично раскрывает элементы безопасности комплекса Белого дома, однако вынужден был обнародовать эти детали, чтобы добиться отмены судебного запрета.

Инцидент со стрельбой произошел вечером 23 мая рядом с одним из контрольно-пропускных пунктов у Белого дома. Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на федеральные власти, неизвестный подошел к пункту досмотра и начал стрелять по сотрудникам Секретной службы. Офицеры открыли ответный огонь.

Известно, что в момент стрельбы Трамп находился в Белом доме, он не пострадал. Белый дом на короткое время закрывали после стрельбы, а находившимся внутри журналистам приказали укрыться. Позже удалось установить личность стрелявшего. По данным Fox News и NBC News, им оказался 21-летний Насир Бест из штата Мэриленд. Отмечается, что мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и страдал психическим расстройством. К расследованию стрельбы у Белого дома подключилось ФБР.

Ранее момент стрельбы у Белого дома попал в прямой эфир.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!