Власти США назвали стрельбу у Белого дома новым покушением на Трампа

Министерство юстиции США назвало стрельбу у Белого дома в выходные новой попыткой покушения на американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News.

В судебном документе Минюста, который подписал замгенпрокурора Стэнли Вудворд, говорится, что нападавший покушался на жизнь президента, его семьи и команды.

В связи с этим Минюст счел «полным позором» решение суда заблокировать строительство нового Бального зала в Белом доме, который должен было стать «безопасным убежищем» на случай новых нападений.

«Без этого объекта национальной безопасности [крупные] мероприятия в противном случае будут проводиться в уязвимых палатках на Южной лужайке, подверженных различным угрозам, что еще раз продемонстрировала стрельба прошлым вечером», — отметил Вудворд.

Он добавил, что стены нового банкетного зала смогли бы остановить даже пулю крупнокалиберного АК-47. Минюст подчеркнул, что редко публично раскрывает элементы безопасности комплекса Белого дома, однако вынужден был обнародовать эти детали, чтобы добиться отмены судебного запрета.

Инцидент со стрельбой произошел вечером 23 мая рядом с одним из контрольно-пропускных пунктов у Белого дома. Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на федеральные власти, неизвестный подошел к пункту досмотра и начал стрелять по сотрудникам Секретной службы. Офицеры открыли ответный огонь.

Известно, что в момент стрельбы Трамп находился в Белом доме, он не пострадал. Белый дом на короткое время закрывали после стрельбы, а находившимся внутри журналистам приказали укрыться. Позже удалось установить личность стрелявшего. По данным Fox News и NBC News, им оказался 21-летний Насир Бест из штата Мэриленд. Отмечается, что мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и страдал психическим расстройством. К расследованию стрельбы у Белого дома подключилось ФБР.

Ранее момент стрельбы у Белого дома попал в прямой эфир.