У резиденции Трампа произошла стрельба. Что известно об инциденте

У Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба у поста Секретной службы. Стрелявшим оказался 21-летний Насир Бест из штата Мэриленд. Офицеры ранили его ответным огнем, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. При стрельбе также пострадал прохожий. Дональд Трамп находился в резиденции и не пострадал.

У Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба у контрольно-пропускного пункта Секретной службы США. Неизвестный мужчина подошел к посту охраны, достал оружие из сумки и открыл огонь по сотрудникам службы.

Офицеры ответили стрельбой, подозреваемый был ранен и позже умер в больнице. В момент инцидента президент США Дональд Трамп находился в резиденции, он не пострадал.

Инцидент произошел вечером 23 мая примерно в 18:00 по местному времени (24 мая 01:00 мск) у пересечения 17-й улицы и Пенсильвания-авеню на северо-западе Вашингтона, рядом с одним из контрольно-пропускных пунктов у Белого дома. Associated Press со ссылкой на федеральные власти пишет, что мужчина подошел к пункту досмотра и начал стрелять по сотрудникам Секретной службы. По данным агентства, после этого офицеры открыли ответный огонь.

Мужчину доставили в больницу, где он впоследствии умер. Секретная служба уточнила, что никто из ее сотрудников не пострадал.

Прохожий попал под огонь

Во время стрельбы также был ранен случайный прохожий. Представитель Секретной службы заявил CNN, что следствие пока выясняет, при каких обстоятельствах он получил ранение. Его мог задеть первый выстрел подозреваемого либо одна из пуль во время последующей перестрелки.

По данным CBS News, подозреваемый стрелял по будке охраны Секретной службы у Белого дома, а офицеры открыли ответный огонь.

По данным источников телеканала, в общей сложности могло прозвучать от 10 до 20 выстрелов. В этой же публикации CBS News говорится, что прохожий, по предварительным данным, также получил ранение.

Трамп был внутри

Президент США Дональд Трамп в момент стрельбы находился в Белом доме. Он не пострадал. Представитель Белого дома Стивен Чунг написал в X, что Трамп продолжает работать после произошедшего. CNN приводит его сообщение, в котором он заявил, что президент «не может остановиться и не остановится».

После звуков стрельбы Белый дом ненадолго закрыли. Белый дом на короткое время закрывали после стрельбы, а находившимся внутри журналистам приказали укрыться.

NBC News со ссылкой на журналистку Джули Циркин сообщал, что сотрудники Секретной службы направили представителей прессы в помещение для брифингов. По ее словам, силовики действовали с оружием и быстро выводили журналистов из открытой зоны. Эти сообщения появились вскоре после первых данных о стрельбе рядом с Белым домом.

Следствие проверяет мотив

Подозреваемого в стрельбе идентифицировали как 21-летнего Насира Беста из штата Мэриленд, сообщили Fox News и NBC News со ссылкой на источники. По данным телеканалов, он умер не в больнице, а по дороге туда после того, как был ранен агентами Секретной службы.

Бест уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и страдал психическим расстройством. Fox News также пишет, что 26 июня 2025 года его задерживала Секретная служба за угрозы агентам, а 10 июля того же года — за проникновение в запретную зону.

К расследованию подключилось ФБР. Следователи изучают действия подозреваемого и обстоятельства стрельбы. Официально возможный мотив нападения на момент публикации не назывался.

Это не первый инцидент с применением оружия рядом с объектами, связанными с Белым домом, за последние недели. В начале мая недалеко от Белого дома также произошла стрельба. Тогда здание оцепили, а находившихся на месте журналистов собрали в помещении для брифинга. Огонь открыли на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню, неподалеку от Белого дома и рядом с Монументом Вашингтона.