Политолог объяснил, почему Вучич заговорил о своей отставке

Директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с aif.ru прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о возможной отставке. Эксперт напомнил, что полномочия политика истекают в мае 2027 года.

«Это заявление действительно многие связывают с переходом Вучича на пост премьер-министра. Таким образом он может сохранить власть после 2027 года», — сказал Данилин.

Он также отметил, что на главу республики продолжают давить Европейский союз и протестующие, которые выступают за более тесный союз с Брюсселем.

25 мая Вучич в ходе визита в Китай заявил, что он скоро может подать прошение о своей отставке. Его слова приводит телеканал N1.

При этом политик отметил, что не планирует ограничивать свои полномочия по примеру бывшего президента Бориса Тадича.

Ранее президент Сербии назвал оружие, которое Россия еще не задействовала в украинском конфликте.

 
