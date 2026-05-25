Политолог объяснил, почему Вучич заговорил о своей отставке

Директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с aif.ru прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о возможной отставке. Эксперт напомнил, что полномочия политика истекают в мае 2027 года.

«Это заявление действительно многие связывают с переходом Вучича на пост премьер-министра. Таким образом он может сохранить власть после 2027 года», — сказал Данилин.

Он также отметил, что на главу республики продолжают давить Европейский союз и протестующие, которые выступают за более тесный союз с Брюсселем.

25 мая Вучич в ходе визита в Китай заявил, что он скоро может подать прошение о своей отставке. Его слова приводит телеканал N1.

При этом политик отметил, что не планирует ограничивать свои полномочия по примеру бывшего президента Бориса Тадича.

