Вучич назвал оружие, которое Россия еще не задействовала в украинском конфликте

Darko Vojinovic/AP

Россия еще не применила весь свой военный арсенал в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам президент Сербии Александар Вучич, пишет ТАСС.

По его словам, те, кто рассчитывают на поражение России, недооценивают ее возможности.

«Россия еще не задействовала часть своего арсенала: ни «Булаву», ни «Искандеры», ни ядерное оружие», — сказал Вучич.

Он также выразил уверенность, что Россия не позволит нанести себе военное поражение. Президент Сербии подчеркнул, что лучшим решением стало бы установление мира. На этом фоне Вучич призвал своего американского коллегу приложить усилия для урегулирования конфликта на Украине мирным путем.

В мае российские СМИ сообщили, что предприятия из Сербии и Боснии и Герцеговины продолжают поставлять оружие Киеву, несмотря на запрет. По данным источника, компании считают введенные властями ограничения формальными и для их обхода используют схему доставки через третьи страны с фальшивыми сертификатами. О ней еще в прошлом году заявляли в Службе внешней разведки РФ. Тогда Вучич говорил, что часть утверждений СВР не соответствует действительности, и обещал тщательнее следить за сделками.

Ранее Путин и Вучич обсудили Украину.

 
