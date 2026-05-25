Россия и Таджикистан откроют друг у друга представительства МВД

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение о взаимном открытии представительств органов МВД в России и Таджикистане. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ратифицировать соглашение между РФ и Республикой Таджикистан о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в РФ и Республике Таджикистан», — говорится в законе.

Соглашение было подписано в Душанбе 9 октября прошлого года в рамках укрепления двустороннего сотрудничества в миграционных вопросах, противодействии транснациональной преступности и т.д. Согласно документу, в Москве откроются представительства министерства внутренних дел Таджикистана и представительства министерства труда, миграции и занятости населения республике.

Сотрудники этих представительств и члены их семей будут иметь дипломатические привилегии и иммунитет. Работа учреждений будет осуществляться под общим руководством посольств России и Таджикистана.

Ранее в Госдуме заявили о росте эзотерической миграции из Таджикистана.

 
