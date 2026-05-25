В Госдуме выразили надежду, что удар возмездия подтолкнет Украину к мирной сделке

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» выразила надежду, что удар возмездия ВС РФ подтолкнет Украину к мирному соглашению.

Она подчеркнула, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского должны быть не о действиях ВС РФ, а о причинах удара, которые кроются в атаке на студенческое общежитие в Старобельске.

«Реакция Зеленского должна быть именно на это. Как он поведет себя, здесь Западу надо оценку дать. Потому что Запад же его финансирует. Хотелось бы, чтобы это привело к разумному пониманию, что нужно идти к мирному соглашению. Это была бы правильная реакция», — сказала Журова.

ВС России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник», сообщили в Минобороны РФ. На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельcке.

Ранее глава МИД Украины обвинил Россию в ударе по «центру Древней Руси».

 
