На Западе высказались о переговорах с Россией: «Противоречит нашим ценностям»

Профессор Дизен: европейцев убеждают в недопустимости диалога с Россией
Население Европы убеждают в недопустимости диалога с Россией, хотя это идет вразрез с «европейскими ценностями». Об этом на своей странице в соцсети Х написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Наш политико-медийный истеблишмент убедил общественность в неприемлемости дипломатии с Россией, что противоречит нашим «ценностям», — написал Дизен.

Он указал, что «моральная дилемма» для политико-медийного истеблишмента Европы – бойкотировать дипломатию и утверждать, будто оружие является путем к миру, в то время как «сотни тысяч молодых людей» уничтожаются на поле боя.

Европейцы не могут вести никаких обсуждений с Россией, поскольку любой, кто критикует курс Евросоюза, подвергается клевете, цензуре и санкциям, отметил профессор.

До этого глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа не сможет стать посредником в переговорах России и Украины, так как ЕС не имеет нейтральную позицию. Также глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал Европу не выбирать «конкретного человека» для переговоров с Россией. Он же в мае подчеркнул, что Европа «полностью разорвала» связи с Россией, которые были для нее «балластом».

Ранее Стубб согласился стать переговорщиком с Россией.

 
