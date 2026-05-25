Военный летчик раскрыл, как Россия могла отключить GPS у самолета главы МО Британии

Самолет с министром обороны Великобритании Джоном Хили мог потерять спутниковый сигнал у границы с Россией, вылетая из Эстонии, из-за того, что воздушное судно не было заявлено официально, и специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армии РФ осуществляли прикрытие воздушного пространства у рубежей страны. Об этом «Газете.Ru» заявил военный летчик Владимир Попов.
 
«Такое может произойти где-то близко к государственным границам, если воздушное судно не было заявлено официально, и мы по транспондерам его какое-то время не могли определить, откуда оно и что оно из себя представляет. В сегодняшних условиях системы радиоэлектронного противодействия, прикрытия нашего воздушного пространства, наших территориальных вод в этом районе, конечно, осуществляются с определенной периодичностью. Почему? Потому что мы знаем, как Украина делает пролеты через Эстонию, Латвию и наносит с их территории удары... Мы вынуждены были этим заняться. Если бы мы знали, что это лидерный борт, конечно, даже если включенная РЭБ была, мы бы ее выключили», — подчеркнул он.
 
По словам военного летчика, в ситуации с потерей сигнала самолетом главы МО Британии нет военно-политического подтекста.
 
25 мая издание The Times сообщило, что самолет с министром обороны Великобритании Джоном Хили потерял спутниковый сигнал у границы с Россией.
 
Как пишут авторы публикации, самолет с Хили на борту начал сталкиваться с радиопомехами, когда пролетал вблизи российской границы на пути из Эстонии в Великобританию. GPS-навигация пропала на время всего полета. Чтобы восстановить сигнал, необходимо было перезагрузить оборудование, но в воздухе это сделать было невозможно.

