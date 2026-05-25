Самолет министра обороны Британии потерял сигнал у границы с Россией

Самолет с министром обороны Великобритании Джоном Хили потерял спутниковый сигнал у границы с Россией. Об этом пишет издание The Times.

Как пишут авторы публикации, самолет с Хили на борту начал сталкиваться с радиопомехами, когда пролетал вблизи российской границы на пути из Эстонии в Великобританию. GPS-навигация пропала на время всего полета. Чтобы восстановить сигнал, необходимо было перезагрузить оборудование, но в воздухе это сделать было невозможно.

Отмечается, что министр посещал британских солдат, дислоцированных на юго-востоке Эстонии. Вместе с Хили на борту находились военные и политические советники, генерал-лейтенант, два фотографа и журналист.

11 апреля издание The Spectator писало, что высказывания министра Хили в отношении России несут для Лондона серьезные риски.

Авторы задались вопросом, есть ли шансы на то, что президент России Владимир Путин «струсит», когда Джон Хили угрожает Москве из-за активности вокруг «кабелей и трубопроводов» последствиями. По оценке журналистов, «шансов почти нет», и это можно сказать уверенно.

Ранее в Британии рассказали, как Путин выставил Стармера «пустословом».

 
