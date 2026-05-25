Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Совфеде заявили о «моменте истины» в отношениях России и Армении

Сенатор Карасин: в отношениях России и Армении наступает момент истины
Алексей Дружинин/РИА Новости

В отношениях России и Армении наступает момент истины. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Похоже, в наших отношениях с Арменией наступает момент истины. Торгово-экономические связи всегда были важной сферой российско-армянского сотрудничества, и, надеюсь, останутся ею. Кроме того, не оставляет надежда и на то, что отрезвляющие позитивные сигналы дойдут до заигравшихся чрезмерно политиков», — написал Карасин.

Он выразил надежду, что о проблемах двусторонних отношений задумаются и простые армяне, которые пойдут на выборы. Сенатор подчеркнул, что «реалистами всегда быть дальновиднее», а «авантюрные планы» обычно влекут за собой «нестабильность и переживания». Это доказано историей, констатировал он.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет страну к разрыву с Россией и, по его словам, «толкает» ее по украинскому сценарию. Медведев отметил, что Пашинян, возглавляя правительство Армении, не оценил многолетнюю поддержку Москвы и выбрал курс на дистанцирование от России.

Ранее глава МИД Армении заявил, что Ереван не намерен разрывать отношения с Москвой.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!