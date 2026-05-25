В Совфеде заявили о «моменте истины» в отношениях России и Армении

В отношениях России и Армении наступает момент истины. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Похоже, в наших отношениях с Арменией наступает момент истины. Торгово-экономические связи всегда были важной сферой российско-армянского сотрудничества, и, надеюсь, останутся ею. Кроме того, не оставляет надежда и на то, что отрезвляющие позитивные сигналы дойдут до заигравшихся чрезмерно политиков», — написал Карасин.

Он выразил надежду, что о проблемах двусторонних отношений задумаются и простые армяне, которые пойдут на выборы. Сенатор подчеркнул, что «реалистами всегда быть дальновиднее», а «авантюрные планы» обычно влекут за собой «нестабильность и переживания». Это доказано историей, констатировал он.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет страну к разрыву с Россией и, по его словам, «толкает» ее по украинскому сценарию. Медведев отметил, что Пашинян, возглавляя правительство Армении, не оценил многолетнюю поддержку Москвы и выбрал курс на дистанцирование от России.

Ранее глава МИД Армении заявил, что Ереван не намерен разрывать отношения с Москвой.