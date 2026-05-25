Тихановская посетила Чернобыльскую АЭС

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила в своем Telegram-канале, что посетила Чернобыльскую атомную электростанцию (АЭС) и город Припять.

По словам Тихановской, увидеть своими глазами Чернобыльскую АЭС и Припять — очень тяжелый и эмоциональный опыт. Пустые улицы, покинутые дома, школы, детские игрушки — все это напоминание о том, как быстро может оборваться обычная жизнь и как одна катастрофа может оставить рану на десятилетия, отметила она.

«Для белорусов это не чужая трагедия, а наша общая боль. Как и многие белорусские дети я тоже — ребенок Чернобыля», — добавила Тихановская.

До этого политолог Александр Перенджиев заявил News.ru, что Тихановская приехала в Киев, чтобы стать частью антибелорусской кампании Украины. По его словам, она не может действовать самостоятельно и является лишь пропагандистским инструментом для борьбы с руководством Белоруссии. Эксперт предположил, что ей дали команду приехать в Киев, чтобы помочь Украине «раскачать» кампанию против Минска.

25 мая Тихановская прибыла в Киев для обсуждения открытия так называемой «миссии демократических сил» Белоруссии на Украине. Речь идет об «институциональном присутствии» белорусской оппозиции на Украине, а также об «ужесточении международной координации» против России и белорусских властей.

Ранее Тихановская собралась открыть «миссию» белорусской оппозиции на Украине.

 
