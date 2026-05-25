В России объяснили визит Тихановской в Киев

Политолог Перенджиев: Тихановская будет частью антибелорусской кампании Украины
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приехала в Киев, чтобы стать частью антибелорусской кампании Украины. Об этом News.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, политолог Александр Перенджиев.

По его словам, Тихановская не может действовать самостоятельно и является лишь «пропагандистским инструментом» для борьбы с руководством Белоруссии. Она действует в рамках «антибелорусского» спектакля, предположил он. Ей «дали команду» приехать в Киев, чтобы помочь Украине «раскачать» кампанию против Минска, считает эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, предполагает, что это должно отразиться и на России, предположил политолог.

«То есть ослабевает наш союзник, следовательно, по логике Киева, ослабеваем и мы. <…> Я бы не исключал, что в будущем украинцы могут даже начать запускать беспилотники в сторону Белоруссии для раскачки государства, если другие методы не сработают», — сказал Перенджиев.

25 мая белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская прибыла в Киев, чтобы обсудить открытие так называемой «миссии демократических сил» страны на Украине. Она планирует обсудить перспективы сотрудничества между так называемыми «демократическими силами» Белоруссии и властями Украины, а также «ужесточение международной координации» против России и белорусских властей. Также речь будет идти об «институциональном присутствии» белорусской оппозиции на Украине.

Ранее Тихановская одобрила вступление белорусов в ВСУ.

 
