В Госдуме рассказали, что нужно для окончательного решения конфликта на Украине

Для окончательного решения украинской проблемы ВС РФ должны провести наступление в зоне СВО «с решительными целями». Для этого необходимо господство в воздухе. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.



«Ударами можно обмениваться, но эта проблема решится только тогда, когда мы перейдем к наступательным операциям с решительными целями. Тогда этот вопрос [украинский] будет просто решен», — сказал парламентарий.



Соболев напомнил, что в Европе не отказываются от подготовки к войне с Россией, в связи с чем наступление в зоне СВО приобретает особенно актуальный характер.



«В ближайшие годы они готовятся к войне с нами, и нам нужно вопрос этот [с наступлением в зоне СВО] решить быстро и эффективно», — подчеркнул он.



25 мая военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, на котором, как утверждается, показано разрушенное здание командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве.



На кадрах видно несколько сильно разрушенных строений. Обломки все еще охвачены пламенем. Также видно военных ВСУ.



По словам военкора, объект находится на улице Дегтяревской. Коц отметил, что также пострадало здание командования Сил поддержки ВСУ, находящееся рядом.



Ранее военкор объяснил необходимость применения «Орешника» по Украине.