Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Разрушенное после удара «возмездия» здание ВСУ в Киеве сняли на видео

Военкор Коц показал разрушенное здание командования Сухопутных войск ВСУ в Киеве
Vladyslav Sodel/Reuters

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, на котором, как утверждается, показано разрушенное здание командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве.

На кадрах видно несколько сильно разрушенных строений. Обломки все еще охвачены пламенем. Также видно военных ВСУ.

По словам военкора, объект находится на улице Дегтяревской. Коц отметил, что также пострадало здание командования Сил поддержки ВСУ, находящееся рядом.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прилете российской гиперзвуковой ракеты «Орешник» во время атаки на город Белая Церковь в Киевской области.

В министерстве обороны РФ подтвердили эту информацию, заявив о массированном ударе по территории Украины не только с помощью «Орешника», но и ракет «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», а также беспилотников. В ведомстве подчеркнули, что эта атака стала ответом на террористические удары Киева по гражданским объектам в России.

Ранее военкор объяснил необходимость применения «Орешника» по Украине.

 
Теперь вы знаете
«Холоп 3», Данте в руках бандитов и новый Маугли с лисенком. Кинопремьеры июня-2026, которые стоит увидеть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!