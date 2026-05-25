В Совфеде отвергли кандидатуру Стубба на роль переговорщика с РФ от Евросоюза

Президент Финляндии Александр Стубб не подходит на роль переговорщика с Москвой от Европейского союза (ЕС), поскольку неоднократно позволял себе антироссийские высказывания. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«На мой взгляд, Стубб, после всего сказанного и сделанного, не имеет права даже заикаться о том, что он готов к диалогу с Россией. Разговор с ним заведомо лишен смысла», — сказал сенатор.

Предложениями заведомо неприемлемых «переговорщиков» Брюссель пытается затянуть время в надежде на то, что Вооруженные силы РФ сбавят темпы продвижения на время шаткого диалога, добавил он.

Накануне Стубб заявил, что готов стать представителем Евросоюза на мирных переговорах с Россией.

В то же время политик подчеркнул, что обсуждать мир можно будет только после того, как Москва «возьмет на себя обязательство о прекращении огня».

Ранее Стубб назвал условие открытия границы Финляндии с Россией.

 
