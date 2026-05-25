Путин провел телефонный разговор с ближневосточным лидером

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Подробностей телефонного разговора не приводится.

Предыдущий телефонный разговор двух лидеров состоялся в начале марта. Предположительно, темой обсуждения стал кризис на Ближнем Востоке.

В коцне апреля Путин обсудил ближневосточную проблему с президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее США и Иран договорились по Ормузскому проливу.