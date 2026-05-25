В Совфеде высмеяли визит Тихановской в Киев

Сенатор Джабаров назвал приезд Тихановской в Киев плохим знаком для Зеленского
Приезд лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Киев является «не очень хорошей характеристикой» для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в беседе с News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Честно говоря, мы уже начали забывать Тихановскую. Она как сдувшийся шар. Никого не интересует. Она пытается остаться на плаву экстравагантными шагами. Что она в Киеве расскажет? Как пыталась незаконно прийти к власти в Белоруссии, у нее ничего не получилось, и она сбежала?» — задался вопросом Джабаров.

По его словам, визит является не очень хорошей характеристикой для Владимира Зеленского, «если такие люди приезжают в Киев его поддержать». Тихановская погуляет по украинской столице и отправится домой, указал сенатор.

25 мая белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская прибыла в Киев, чтобы обсудить открытие так называемой «миссии демократических сил» страны на Украине. Она планирует обсудить перспективы сотрудничества между так называемыми «демократическими силами» Белоруссии и властями Украины, а также «ужесточение международной координации» против России и белорусских властей. Также речь будет идти об «институциональном присутствии» белорусской оппозиции на Украине.

Ранее Тихановская одобрила вступление белорусов в ВСУ.

 
