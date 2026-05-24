Макрон попросил Лукашенко наладить отношения между Белоруссией и ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с лидером Белоруссии Александром Лукашенко призвал его не допустить участия Белоруссии в украинском конфликте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Agence France Presse (AFP).

По данным агентства, Макрон подчеркнул риски, которые несет для Белоруссии втягивание в войну на Украине. Кроме того, он призвал Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений между Белоруссией и Евросоюзом.

Агентство БелТА сообщило, что президенты Белоруссии и Франции 24 мая провели телефонный разговор по инициативе Парижа. Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Белоруссии с ЕС и Францией в частности. Предыдущий разговор двух лидеров состоялся 26 февраля 2022 года, через два дня после начала специальной военной операции на Украине.

До этого Макрон осудил Россию за удар ракетой «Орешник» по территории Украины. По его словам, инцидент свидетельствует о безрассудстве и тупиковой ситуации в конфликте. При этом французский лидер отметил, что решимость продолжать поддерживать Украину и делать все возможное для установления справедливого и прочного мира только укрепляется.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова заявила, что кадры французских журналистов из Старобельска могли бы убедить Макрона в том, что поддержка Киева означает финансирование терроризма.

Ранее Зеленский пригрозил «превентивными» мерами против Белоруссии.