В Кремле заявили о дружбе с Арменией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ и Армения находятся в одном из самых продвинутых интеграционных процессов.

По словам представителя Кремля, Россия и Армения, будучи членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), остаются друзьями и находятся в диалоге.

Отвечая на уточняющий вопрос, являются ли Москва и Ереван друзьями, Песков подчеркнул: «Безусловно».

Пресс-секретарь обратил внимание на то, что в Армении существуют политические силы, которые полностью поддерживают российский вектор развития и дальнейшее участие в интеграционных процессах с участием РФ. Песков отметил, что такой подход Кремлю импонирует, но при этом российская сторона остается в диалоге с армянскими друзьями и намерена вести его и впредь.

По словам Пескова, в Кремле знают о предстоящем прилете госсекретаря США Марко Рубио в Ереван. Отвечая на вопрос журналистов о возможных антироссийских заявлениях в ходе этого визита, представитель Кремля отметил, что в последние дни от Пашиняна и главы МИД Армении звучали заверения, что Армения не будет заниматься подобной риторикой. При этом остается открытым вопрос о дальнейшем пути экономической интеграции. Песков напомнил, что этот вопрос обсуждался на встрече президента России Владимира Путина и Пашиняна. Тогда армянский премьер подтвердил, что Армения остается членом ЕАЭС, но намерена развивать отношения и на других внешнеполитических направлениях, в частности с Европой. Пашинян пояснил, что в определенный момент будет принято окончательное решение, которое вынесут на референдум.

Ранее Медведев назвал народ Армении стратегическим партнером России.