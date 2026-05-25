В Совфеде высказались о кандидатуре Стубба на роль переговорщика с Россией

Сенатор Карасин: Стуббу нужно поменять позицию по Украине, чтобы говорить с РФ
Президент Финляндии Александр Стубб, заявивший о готовности стать представителем Евросоюза на мирных переговорах с Россией, имеет однозначно антироссийскую позицию. Если он ее поменял, ему стоит публично скорректировать свое мнение. В таком случае Москва будет рассматривать кандидатуру Стубба в качестве переговорщика с РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
 
«Стубб в последние полтора – два года сделал очень много заявлений, которые трудно воспринять как заявления серьезного сторонника развития отношений с Российской Федерацией. На мой взгляд, подобные заявления наводят на разные мысли, в том числе применительно к тому, может ли господин Стубб  творчески и в позитивном плане влиять на контакты, переговоры и консультации между Москвой и Киевом. У него в последние месяцы и годы абсолютно однозначная антироссийская позиция. Если он ее поменял, он должен публично скорректировать свою позицию, заявить о чем-то другом, обратном, тогда можно рассматривать [его в качестве кандидатуры]. Сейчас как-то это звучит немножко одиозно», — сказал дипломат.
 
24 мая Стубб заявил, что готов стать представителем Евросоюза на мирных переговорах с Россией.
 
«Это, наверное, тот самый вопрос, на который нельзя ответить отрицательно», — сказал Стубб.
 
В то же время политик подчеркнул, что обсуждать мир можно будет только после того, как Россия «возьмет на себя обязательство о прекращении огня».
 

 

 

