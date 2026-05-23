На Украине заявили, что удержание Красноармейска обходится слишком дорого

Соучредитель украинского аналитического ресурса DeepState Роман Погорелый считает удержание Покровска (российское название — Красноармейск) ВСУ нецелесообразным. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Погорелый полагает, что в городе украинская армия теряет слишком много солдат.

В публикации уточняется, что DeepState заявил о переходе Покровска под контроль ВС РФ. Однако в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ это опровергли. Лейтенант Сергей Лефтер заявил, что оборона города продолжается, а украинские военные удерживают позиции на его северных окраинах.

До этого главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что украинские военные меняют свою стратегию, уходя от «войны на истощение» против России к «асимметричной стратегии». По его словам, главной целью этих изменений является остановка продвижения ВС РФ. Сырский подчеркнул, что ВСУ ради этого будут «эффективно контратаковать и наносить удары по тылам россиян, в том числе в глубине их территории».

Ранее Зеленский заявил, что Россия готовит удар по Украине с применением «Орешника».