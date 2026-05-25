«Любое решение — худшее»: Степашин высказался о судьбе Зеленского

Степашин: Зеленский понимает, что у него незавидная судьба

У президента Украины Владимира Зеленского незавидная судьба, высказал мнение в разговоре в РИА Новости бывший премьер России Сергей Степашин.

Он считает, что украинский политик это понимает.

«Для него (Зеленского. — «Газета.Ru») любое решение — продолжение войны или мир — самое худшее», — сказал Степашин.

На прошлой неделе бывший глава правительства заявил, что мир на Украине является главным страхом Зеленского. По словам Степашина, в таком случае его политической деятельности придет конец.

Полномочия президента Украины истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

В интервью американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский отмечал, что говорить о голосовании до завершения конфликта «нецелесообразно» из-за сложной ситуации в стране и необходимости сосредоточиться на текущих вызовах. На вопрос, собирается ли он переизбираться, лидер ответил, что это зависит от исхода конфликта, украинцев и его семьи.

