Трамп сделал заявление после очередной стрельбы у Белого дома

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за профессиональные действия во время инцидента со стрельбой у Белого дома.

«Стрелявший был ликвидирован в перестрелке с агентами Секретной службы у ворот Белого дома», — сообщил американский лидер.

По словам Трампа, это событие произошло спустя месяц после стрельбы во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме и показало важность создания безопасного места в Вашингтоне для будущих президентов.

Инцидент со стрельбой произошел вечером 23 мая рядом с одним из контрольно-пропускных пунктов у Белого дома. Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на федеральные власти, неизвестный подошел к пункту досмотра и начал стрелять по сотрудникам Секретной службы. Офицеры открыли ответный огонь.

Известно, что в момент стрельбы Трамп находился в Белом доме, он не пострадал. Белый дом на короткое время закрывали после стрельбы, а находившимся внутри журналистам приказали укрыться. Позже удалось установить личность стрелявшего. По данным Fox News и NBC News, им оказался 21-летний Насир Бест из штата Мэриленд. Отмечается, что мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и страдал психическим расстройством. К расследованию стрельбы у Белого дома подключилось ФБР.

Ранее момент стрельбы у Белого дома попал в прямой эфир.