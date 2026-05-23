Омбудсмен РФ опубликовала кадры с места теракта в Старобельске

Лантратова: публикую кадры из Старобельска, чтобы мир увидел правду

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова опубликовала в своем Telegram-канале кадры с места теракта в Старобельске. Видеозаписи она сопроводила текстовым заявлением на английском языке.

«Я публикую это специально для международного сообщества, чтобы они могли увидеть, что происходит на самом деле», — написала Лантратова.

По ее данным, спасательные работы продолжаются, под завалами все еще могут находиться люди.

Омбудсмен заявила, что поддерживает связь с ректором Луганского государственного педагогического университета Жанной Марфиной и уполномоченным по правам человека в Луганской народной республике (ЛНР) Анной Сорокой, которые находятся на месте происшествия. Она также сообщила, что скоро присоединится к ним. Лантратова подчеркнула, что противник целенаправленно атакует самых беззащитных — гражданское население. Выжившие рассказывают, что беспилотники долго кружили над ними и наносили точечные удары по общежитию. Омбудсмен отметила, что опубликованные кадры подтверждают массированные атаки ВСУ на здание.

До этого Лантратова заявляла, что удары ВСУ по колледжу в Старобельске требуют честной оценки со стороны международного сообщества. Омбудсмен подчеркнула, что атака на общежитие, где находились студенты, требует честной международной оценки без политических оговорок.

22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, где в это время находились дети. По его словам, в момент удара в здании были 86 подростков от 14 до 18 лет.

Ранее в МИД РФ заявили, что японским журналистам запретили освещать ситуацию в Старобельске.

 
