РИА: в Израиле назвали удар ВСУ по колледжу в ЛНР бесчеловечным актом насилия

Удар ВСУ по колледжу в ЛНР является бесчеловечным актом насилия против мирного населения и должен быть расследован на международном уровне. Об этом заявил РИА Новости лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров.

«Мы воспринимаем произошедшее как бесчеловечный акт насилия против мирного населения, жертвами которого стали юноши и девушки», — сказал он.

Трапиров также заявил о необходимости проведения объективного международного расследования, установления всех ответственных лиц и публичного осуждения нападений на гражданские и образовательные объекты.

Он отметил, что удары по подобным объектам являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права и не могут быть оправданы никакими политическими или военными целями. Трапиров считает недопустимым молчание международных структур, которые обязаны реагировать на трагедии такого масштаба.

До этого иностранным журналистам в Старобельске показали обломки украинских беспилотных летательных аппаратов, на одном из которых была установлена американская антенна Starlink.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 детей, здание частично обрушилось. Правозащитники призвали ООН признать удар военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте.

