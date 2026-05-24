В окружении мэра Нальчика Ахохова назвали причину его смерти

Мэр Нальчика Таймураз Ахохов мог умереть из-за оторвавшегося тромба, передает РИА Новости со ссылкой на окружение чиновника.

Градоначальник скончался 24 мая на 55-м году жизни.Сначала у Ахохова появилась одышка, после чего он потерял сознание. Родные сразу вызвали скорую помощь, однако прибывшие врачи лишь констатировали смерть мэра. По данным СМИ, ее причиной стал тромбоз легочной артерии и остановка сердца.

В СК сообщили, что проводят проверку по факту кончины чиновника. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков назвал смерть Ахохова тяжелой утратой. Он отметил, что мэр Нальчика был профессионалом высокого уровня и успел многое сделать во благо родного города и Кабардино-Балкарии.

Ахохов родился в 1971 году в городе Баксане. И школу, и социологический факультет МГУ закончил с отличием и золотыми медалями. Профессиональную карьеру мужчина начал в родной республике в должности ведущего специалиста администрации свободной экономической зоны «Кабардино-Балкария». В 1998 году перешел на работу в налоговые органы, а потом был заместителем министра труда, занятости и соцзащиты региона и заместителем председателя правительства республики. На посту мэра Нальчика Ахохов проработал восемь лет. Горожане называли Ахохова народным мэром. Сам он рассказывал, что старается общаться с людьми и не избегать прямого разговора.

