В Госдуме прокомментировали удар ВС РФ по Киеву: «Стереть Украину с карты мира»

Депутат Толстой заявил об опасности восприятия миролюбия России как слабости
Опасно считать миролюбие России слабостью, у ВС РФ «сколько угодно возможностей стереть Украину с карты мира». Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Алексей Толстой.

«Кое-кто в Киеве, да и подальше, забыл, что Россия — крупнейшая военная держава, у которой сколько угодно возможностей стереть Украину с карты мира. Если этого не происходит, то не по слабости, как некоторые уже было решили. Опасно считать миролюбие слабостью», — написал Толстой.

Он также отметил, что ждет «дежурные волны» с осуждением «неспровоцированной агрессии». Россия будет отстаивать национальные интересы так, как посчитает нужным, констатировал депутат. Москва не станет обращать внимание на «белый шум» чьих-то мнений и оценок, заверил политик.

22 мая президент России Владимир Путин поручил министерству обороны подготовить предложения по ответу на удар ВСУ по колледжу с детьми в Старобельске в Луганской народной республике.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал удары по Украине в ночь на 24 мая ответом на атаку колледжа с детьми в Старобельске. Российский политик призвал военных не прекращать удары, а наоборот бить «еще гораздо сильнее».

Ранее глава МИД Украины обвинил Россию в ударе по «центру Древней Руси».

 
