Армения получила ж/д сообщение с Евросоюзом

Пашинян сообщил об установлении ж/д сообщения с ЕС через Грузию и Турцию
Железная дорога Ахалкалак-Карс открылась для импорта и экспорта товаров из Армении. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Железная дорога Ахалкалаки — Карс — это ключевой трансграничный участок стратегической магистрали БакуТбилиси — Карс (БТК), связывающий железнодорожные сети Грузии и Турции.

Открытие маршрута предоставило стране прямой железнодорожный выход к Европейскому союзу через Грузию и Турцию в обход России. Это стало возможным в рамках регионального проекта транспортной разблокировки (TRIPP) и нормализации армяно-турецких торговых отношений.

«Рад объявить, что железная дорога Ахалкалак-Карс, как и железная дорога Азербайджана, уже открыта для экспорта из Армении и импорта в Армению. Это крупное событие в экономической жизни нашей страны. Хотел бы поблагодарить партнеров из Турции и Грузии», – заявил Пашинян.

У Армении есть железнодорожное сообщение через Грузию и Азербайджан с Россией, через Россию и Казахстан – с Китаем, а теперь уже через Грузию и Турцию – с ЕС, добавил он.

Ранее Мирзоян заявил, что в Армении надеются, что проблемы с ввозом товаров в РФ будут решены.

 
