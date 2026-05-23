Армения рассчитывает решить проблемы с ввозом товаров в Россию

Мирзоян: в Армении надеются, что проблемы с ввозом товаров в РФ будут решены

Проблемы с ввозом армянских товаров в Россию встречались и ранее. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передает с news.am.

«Уверен, что многие из этих проблем и ранее, 10-15 лет назад, тоже были: ввоз абрикосов, вина, водки и так далее — проблемы с экспортом. Мы конструктивно, в здоровой атмосфере с нашими партнерами обсудим ситуацию и, надеюсь, найдем правильные решения», — сказал он.

С 22 мая в РФ действуют ограничения на ввоз цветов из Армении. В Россельхознадзоре объяснили, что решение было принято в связи с обнаружением зараженных цветов — их качество не соответствовало заявленным стандартам. Ожидается, что мера будет действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал это решение РФ рабочей ситуацией. Он отметил, что подобные вопросы постоянно обсуждаются на саммитах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и заседаниях его межправительственного совета. В том числе стороны обмениваются информацией, касающейся вопроса происхождения товаров.

Ранее в России оценили потери Армении из-за запрета на ввоз цветов.