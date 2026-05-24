Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Японии занервничали из-за «военной деятельности РФ» на Дальнем Востоке

Министр Коидзуми: Японию беспокоит военная деятельность РФ на Дальнем Востоке
Reuters

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что власти страны обеспокоены «военной деятельностью РФ» на Дальнем Востоке. Об этом сообщает NHK.

Как сказал чиновник, российская сторона продолжает активную военную деятельность на Дальнем Востоке. В том числе это касается «северных территорий» — так Токио называет острова южных Курил.

«[РФ] имеет стратегическое взаимодействие с Китаем и вызывает серьезные опасения с точки зрения обороны», — отметил глава японского Минобороны.

На этом фоне Коидзуми указал на необходимость укреплять оборону на юго-западных рубежах страны. Министр призвал поддерживать систему обороны Японии в таком состоянии, чтобы не было «ни малейшей бреши».

11 мая посол Москвы в Токио Николай Ноздрев рассказал, что отношения между двумя государствами переживают беспрецедентный спад и находятся в стадии «ледникового периода». По словам дипломата, причиной послужило решение Японии поддержать антироссийские санкции и ее следование политике западных стран в отношении РФ.

Ранее в Японии поделились планами на отношения с РФ.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!