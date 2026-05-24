В Японии занервничали из-за «военной деятельности РФ» на Дальнем Востоке

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что власти страны обеспокоены «военной деятельностью РФ» на Дальнем Востоке. Об этом сообщает NHK.

Как сказал чиновник, российская сторона продолжает активную военную деятельность на Дальнем Востоке. В том числе это касается «северных территорий» — так Токио называет острова южных Курил.

«[РФ] имеет стратегическое взаимодействие с Китаем и вызывает серьезные опасения с точки зрения обороны», — отметил глава японского Минобороны.

На этом фоне Коидзуми указал на необходимость укреплять оборону на юго-западных рубежах страны. Министр призвал поддерживать систему обороны Японии в таком состоянии, чтобы не было «ни малейшей бреши».

11 мая посол Москвы в Токио Николай Ноздрев рассказал, что отношения между двумя государствами переживают беспрецедентный спад и находятся в стадии «ледникового периода». По словам дипломата, причиной послужило решение Японии поддержать антироссийские санкции и ее следование политике западных стран в отношении РФ.

