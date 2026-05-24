Мирошник: международное право не станет преградой для атак ВСУ на Луганск

Никакие нормы международного гуманитарного права (МГП) не смогут остановить атаки украинских войск, в том числе на Луганск. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

По его словам, Киев своими действиями демонстрирует «всеядность».

«Они намерены атаковать гражданские цели даже в самом центре крупных городов и в отсутствие какого-либо военного оправдания, и никакие нормы МГП им в этом не будут преградой», — отметил дипломат.

Мирошник обратил внимание, что прилет в Луганске зафиксировали на расстоянии 1 км от центрального здания одного из университетов. Речь идет об учебном заведении, филиал которого на этой неделе подвергся ударам в Старобельске.

23 мая глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил об атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на административный центр региона. Целью стал центр города — место, где собирается молодежь и гуляют родители с детьми. В результате налета дрона пострадали два человека, им потребовалась госпитализация.

Ранее в Старобельске увеличилось количество людей, получивших несовместимые с жизнью травмы при атаке ВСУ на колледж.