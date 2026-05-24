Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД РФ после атаки ВСУ на Луганск заявили о «всеядности» Украины

Мирошник: международное право не станет преградой для атак ВСУ на Луганск
Виталий Белоусов/РИА Новости

Никакие нормы международного гуманитарного права (МГП) не смогут остановить атаки украинских войск, в том числе на Луганск. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

По его словам, Киев своими действиями демонстрирует «всеядность».

«Они намерены атаковать гражданские цели даже в самом центре крупных городов и в отсутствие какого-либо военного оправдания, и никакие нормы МГП им в этом не будут преградой», — отметил дипломат.

Мирошник обратил внимание, что прилет в Луганске зафиксировали на расстоянии 1 км от центрального здания одного из университетов. Речь идет об учебном заведении, филиал которого на этой неделе подвергся ударам в Старобельске.

23 мая глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил об атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на административный центр региона. Целью стал центр города — место, где собирается молодежь и гуляют родители с детьми. В результате налета дрона пострадали два человека, им потребовалась госпитализация.

Ранее в Старобельске увеличилось количество людей, получивших несовместимые с жизнью травмы при атаке ВСУ на колледж.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!