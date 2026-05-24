«Очередная провокация!»: Туск созвал экстренное заседание из-за инцидента в Гданьске

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х сообщил, что созвал экстренное заседание правительства из-за ложного уведомления о пожаре в квартире президента республики Кароля Навроцкого в Гданьске.

«Очередная телефонная провокация! На этот раз в пожарную службу поступило сообщение о пожаре в гданьской квартире семьи президента Навроцкого», — написал глава польского правительства.

Туск отметил, что передал Навроцкому слова солидарности. Премьер сообщил, что находится в постоянном контакте с министрами и спецслужбами. По его мнению, «действия провокаторов» были направлены против безопасности Польши. Он пообещал использовать все доступные средства для выявления и задержания причастных к этой провокации, вне зависимости от их происхождения и руководства.

До этого Туск заявил, что президент Польши «сознательно и целенаправленно» разрушает с ним отношения. Премьер подчеркнул, что из-за этого страдает не он, а «интересы государства».

Туск признавался, что расходится во мнениях с Навроцким практически по всем вопросам. По его словам, из этого постоянно возникают ссоры и споры.

Ранее у президента Польши во время интервью выпал пакетик со снюсом.