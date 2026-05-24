Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

«Очередная провокация!»: Туск созвал экстренное заседание из-за инцидента в Гданьске

Туск созвал экстренное заседание из-за фейка о пожаре в квартире Навроцкого
Efrem Lukatsky/AP

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х сообщил, что созвал экстренное заседание правительства из-за ложного уведомления о пожаре в квартире президента республики Кароля Навроцкого в Гданьске.

«Очередная телефонная провокация! На этот раз в пожарную службу поступило сообщение о пожаре в гданьской квартире семьи президента Навроцкого», — написал глава польского правительства.

Туск отметил, что передал Навроцкому слова солидарности. Премьер сообщил, что находится в постоянном контакте с министрами и спецслужбами. По его мнению, «действия провокаторов» были направлены против безопасности Польши. Он пообещал использовать все доступные средства для выявления и задержания причастных к этой провокации, вне зависимости от их происхождения и руководства.

До этого Туск заявил, что президент Польши «сознательно и целенаправленно» разрушает с ним отношения. Премьер подчеркнул, что из-за этого страдает не он, а «интересы государства».

Туск признавался, что расходится во мнениях с Навроцким практически по всем вопросам. По его словам, из этого постоянно возникают ссоры и споры.

Ранее у президента Польши во время интервью выпал пакетик со снюсом.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!