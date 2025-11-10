Премьер Польши обвинил президента в разрушении их отношений

Туск обвинил Навроцкого в том, что он сознательно разрушает с ним отношения

Премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью газете Gazeta Wyborcza заявил, что президент Кароль Навроцкий «сознательно и целенаправленно» разрушает с ним отношения.

«У меня впечатление близкое к уверенности, что президент Навроцкий не заинтересован в каких-либо отношениях со мной», — отметил глава польского правительства.

При этом Туск подчеркнул, что из-за этого страдает не он, а «интересы государства». В качестве одного из примеров политик привел недавний отказ Навроцкого подписывать документы о повышении званий офицерам польской армии и спецслужб. В результате Туск и Навроцкий вступили в перепалку и обменялись серией обвинений.

По данным радиостанции RMF FM, премьер назвал это «продолжением войны президента с польским правительством». В свою очередь Навроцкий высказал претензию Туску по поводу того, что тот запретил руководству спецслужб встречаться с ним и предоставлять важную информацию о безопасности государства. По его словам, вопросы о повышении должны были обсуждаться на этих встречах. Премьер Польши отверг эти обвинения.

