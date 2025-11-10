На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Польши обвинил президента в разрушении их отношений

Туск обвинил Навроцкого в том, что он сознательно разрушает с ним отношения
true
true
true
close
Damian Burzykowski/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью газете Gazeta Wyborcza заявил, что президент Кароль Навроцкий «сознательно и целенаправленно» разрушает с ним отношения.

«У меня впечатление близкое к уверенности, что президент Навроцкий не заинтересован в каких-либо отношениях со мной», — отметил глава польского правительства.

При этом Туск подчеркнул, что из-за этого страдает не он, а «интересы государства». В качестве одного из примеров политик привел недавний отказ Навроцкого подписывать документы о повышении званий офицерам польской армии и спецслужб. В результате Туск и Навроцкий вступили в перепалку и обменялись серией обвинений.

По данным радиостанции RMF FM, премьер назвал это «продолжением войны президента с польским правительством». В свою очередь Навроцкий высказал претензию Туску по поводу того, что тот запретил руководству спецслужб встречаться с ним и предоставлять важную информацию о безопасности государства. По его словам, вопросы о повышении должны были обсуждаться на этих встречах. Премьер Польши отверг эти обвинения.

Ранее поляки отказались менять Туска на Сикорского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами