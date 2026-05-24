Отказ президента Украины Владимира Зеленского от плана канцлера ФРГ Фридриха Мерца об ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе говорит о его чрезмерной наглости. Такое мнение на своей странице в соцсети Х высказал депутат Европарламента от Австрии Гаральд Вилимски.

«Ну и пожалуйста! Но высокомерие и навязчивость этого человека по фамилии Зеленский уже просто не знает границ! Я хорошо отношусь к украинцам, но этого хулигана Зеленского они точно не заслужили», — написал Вилимски.

Он также призвал украинского лидера вернуться к юмористическим шоу «с игрой на пианино причинным местом».

Накануне Владимир Зеленский в письме лидерам ЕС назвал «несправедливым» предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса «ассоциированного» члена Евросоюза. В письме Зеленский заявил, что проигрыш на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступал против членства Украины в ЕС, создал возможность для переговоров о вступлении Украины в объединение.

Также президент Украины поблагодарил европейских лидеров за поддержку и в очередной раз попытался убедить их в том, что Киев якобы «защищает Европу в полной мере» и поэтому «заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе».

Ранее Медведев назвал Зеленского «больным наркоманом» с распадающейся личностью.