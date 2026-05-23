Глава МИД Армении ответил на слова Лаврова об «ошибочной логике» Еревана

Министр Мирзоян: отношения Армении с США и ЕС не направлены против России

Глава армянского МИД Арарат Мирзоян ответил на слова российского коллеги Сергея Лаврова о том, что Запад стремится втянуть республику в «ошибочную логику». Слова министра приводит News.am.

Мирзоян сказал, что Армения поддерживает партнерские отношения с разными странами.

«Наши стратегические отношения с США и ЕС никоим образом не направлены против России. Наши повестки публичны. Мы эффективно сотрудничаем с нашими партнерами в разных сферах», — заявил глава МИД.

По словам министра, ему трудно понять, почему Москве не нравится акцент на активизации экономических связей, укреплении демократических институтов, цифровизации и борьбе с киберпреступлениями в отношениях Армении с западными партнерами. Он допустил, что России нужно приложить усилия, чтобы понять республику.

«Мы и сегодня, и вчера продолжаем в конструктивной атмосфере строить здоровые и, в нашем понимании, паритетные отношения с нашими российскими партнерами. Когда бывают проблемы, находятся решения», — сообщил глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Армения намерена обсудить с РФ проблемы с экспортом абрикосов, вина и водки, которые были и 10-15 лет назад, и найти хорошие решения.

До этого Лавров на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике заявил, что Запад пытается втянуть Армению в антироссийский лагерь с целью сделать РФ «как можно больнее». По мнению дипломата, США и ЕС стараются «растащить» союзников России— прежде всего ее соседей, как это было сделано с Грузией, Молдавией и Украиной. А Армению сейчас пытаются втянуть в ту же ошибочную логику, заключил Лавров.

Ранее в правительстве России призвали Армению сделать выбор.