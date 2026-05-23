Лавров заявил о стремлении Запада превратить Армению во «вторую Украину»

Запад пытается втянуть Армению в антироссийский лагерь с целью сделать России «как можно больнее». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, передает РИА Новости.

По его словам, западные государства пытаются «растащить» союзников России, прежде всего начиная с ее соседей, как это было сделано с Грузией, Молдавией, Украиной, «как сейчас пытаются Армению втянуть в ту же логику ошибочную».

Дипломат подчеркнул, что все это делается лишь с одной целью — усложнить задачу сохранения и укрепления России как по-настоящему великой державы и цивилизации.

Накануне председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказал мнение, что премьер-министр Армении Пашинян ведет недружественную политику в отношении Российской Федерации. По его словам, Россия не может и дальше замалчивать процессы, которые происходят в Армении, в частности решение Еревана о вступлении в Европейский союз.

При этом в тот же день сам Пашинян заявил, что Армения никогда не была и не будет вовлечена в антироссийские действия и не будет враждовать с Россией.

Ранее Лавров обвинил Европу в подготовке нападения на Россию.