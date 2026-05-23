Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Лавров заявил о стремлении Запада превратить Армению во «вторую Украину»

Лавров: Армению втягивают в антироссийский лагерь с целью сделать России больнее
Сергей Гунеев/РИА Новости

Запад пытается втянуть Армению в антироссийский лагерь с целью сделать России «как можно больнее». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, передает РИА Новости.

По его словам, западные государства пытаются «растащить» союзников России, прежде всего начиная с ее соседей, как это было сделано с Грузией, Молдавией, Украиной, «как сейчас пытаются Армению втянуть в ту же логику ошибочную».

Дипломат подчеркнул, что все это делается лишь с одной целью — усложнить задачу сохранения и укрепления России как по-настоящему великой державы и цивилизации.

Накануне председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказал мнение, что премьер-министр Армении Пашинян ведет недружественную политику в отношении Российской Федерации. По его словам, Россия не может и дальше замалчивать процессы, которые происходят в Армении, в частности решение Еревана о вступлении в Европейский союз.

При этом в тот же день сам Пашинян заявил, что Армения никогда не была и не будет вовлечена в антироссийские действия и не будет враждовать с Россией.

Ранее Лавров обвинил Европу в подготовке нападения на Россию.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!