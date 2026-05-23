На Украине оценили последствия для Киева, если Россия наступит с севера

Бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко заявил украинскому изданию УНИАН, что Киев перестанет спать, если Россия зайдет с северного направления на несколько километров.

«Им достаточно будет зайти до уровня Иванкова, и после этого у нас столица вообще не будет спать», — сказал Луценко.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял о наличии у России пяти сценариев наступления с территории Белоруссии. Он поручил Министерству иностранных дел и разведслужбам подготовить меры дипломатического влияния на Минск, а также сообщил об увеличении численности войск на Черниговско-Киевском направлении. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский также заявил, что российский Генштаб активно планирует наступательные действия с севера.

В Кремле слова Зеленского назвали подстрекательством. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Белоруссия — суверенное государство и союзник России. Военный эксперт Владимир Гундаров в разговоре с «Известиями» предположил, что заявления Киева направлены на привлечение внимания НАТО и ускорение выдачи кредита ЕС на €90 млрд.

Ранее в Госдуме рассказали о планах Зеленского в отношении Белоруссии.