МИД РФ назвал абсурдным решение комитета «Маутхаузен» не приглашать Россию

В Министерстве иностранных дел (МИД) РФ заявили, что российская сторона считает политизированным и абсурдным решение руководства Международного комитета «Маутхаузен» не приглашать Россию и Белоруссию на траурные мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Разумеется, это — политизированное, абсурдное решение в угоду нынешней конъюнктуре», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что это решение является неуклюжей попыткой комитета встроиться в антироссийскую и антибелорусскую повестку. По мнению МИД, оно не имеет ничего общего с сохранением объективной исторической памяти о жертвах — узниках концентрационного лагеря. В ведомстве также добавили, что организаторам памятных мероприятий стоило бы самим разобраться со своей совестью.

По словам российского МИД, руководство комитета «Маутхаузен» намеренно проводит аморальную линию, не приглашая официальных представителей России и Белоруссии на траурные мероприятия. В ведомстве обратили внимание, что флаг Российской Федерации как развевался, так и продолжает развеваться на территории мемориального комплекса на месте одного из крупнейших нацистских концлагерей Маутхаузен.

В феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что австрийские власти с 2022 года публично воздерживаются от приглашения официальных представителей России на памятные мероприятия, посвященные Второй мировой войне. Она также напомнила, что лагерь Маутхаузен был передан Австрии советской стороной в 1947 году с обязательным условием создания на его месте мемориала.

Ранее вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста во Франции.