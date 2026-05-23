В МИД обвинили ЕС в нежелании приглашать Россию и Белоруссию на траурные мероприятия

Руководство комитета «Маутхаузен» намеренно проводит аморальную линию, не приглашая официальных представителей России и Белоруссии на траурные мероприятия. Об этом заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел России.

В ведомстве обратили внимание, что флаг Российской Федерации как развевался, так и продолжает развеваться на территории мемориального комплекса на месте одного из крупнейших нацистских концлагерей Маутхаузен.

В феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что австрийские власти с 2022 года публично воздерживаются от приглашения официальных представителей России на памятные мероприятия, посвященные Второй мировой войне.

Говоря о сохранении памяти советских жертв на территории Австрии, дипломат напомнила, что лагерь Маутхаузен был передан австрийской стороне советскими властями в 1947 году с условием создания мемориала.

Ранее в России заявляли, что снос памятников советским солдатам свидетельствует о росте антисемитизма в Европе.

 
