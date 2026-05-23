В МИД раскрыли, что Россия отстаивала на конференции по ДНЯО

Россия в ходе Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) отстаивала неотъемлемое право государств на мирное использование атомной энергии. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

«Отстаивали неотъемлемое право государств на мирное использование атомной энергии без каких-либо оговорок и изъятий. Указывали на безальтернативность вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний как единственного пути к полному и безусловному запрету ядерных испытаний», — уточнили в ведомстве.

В апреле посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Исламская Республика в качестве полноправного члена ДНЯО пользуется правом на мирный атом. По словам дипломата, Тегеран «четко обозначил красные линии», отступать от которых страна не собирается, а дальнейшие перспективы урегулирования зависят от воли Вашингтона.

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия и СССР исторически придерживались позиции мирного использования ядерной энергетики, в отличие от США.

Ранее две европейские страны обвинили в намерении нарушить ДНЯО.