Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД раскрыли, что Россия отстаивала на конференции по ДНЯО

МИД: Россия отстаивала право государств на мирное использование атома
Владимир Баранов/РИА Новости

Россия в ходе Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) отстаивала неотъемлемое право государств на мирное использование атомной энергии. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

«Отстаивали неотъемлемое право государств на мирное использование атомной энергии без каких-либо оговорок и изъятий. Указывали на безальтернативность вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний как единственного пути к полному и безусловному запрету ядерных испытаний», — уточнили в ведомстве.

В апреле посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Исламская Республика в качестве полноправного члена ДНЯО пользуется правом на мирный атом. По словам дипломата, Тегеран «четко обозначил красные линии», отступать от которых страна не собирается, а дальнейшие перспективы урегулирования зависят от воли Вашингтона.

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия и СССР исторически придерживались позиции мирного использования ядерной энергетики, в отличие от США.

Ранее две европейские страны обвинили в намерении нарушить ДНЯО.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!