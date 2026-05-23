Лавров заявил о войне нового типа в Евразии

Лавров: в Евразии уже идет война нового типа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике заявил, что в Евразии уже вовсю идет война. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, речь идет о «войне и точно совершенно о новой».

«В Евразии она (война — прим. ред.) уже идет вовсю вслед за подготовленной Западом агрессии Украины против России с очередной попыткой ослабить нашу страну, выбить ее из числа ключевых мировых игроков», — сказал Лавров.

Он отметил, что началась операция в Персидском заливе и в Ормузском проливе, а также были столкновения на границах крупных государств в южной и восточной частях Азиатского континента. Кроме того, по словам Лаврова, продолжается конфликт в Латинской Америке.

Глава МИД РФ также заявил, что Запад пытается втянуть Армению в антироссийский лагерь, чтобы сделать России «как можно больнее». По его словам, западные государства пытаются «растащить» союзников России, прежде всего соседей, как это уже было сделано с Грузией, Молдавией и Украиной.

Ранее Лавров обвинил Европу в подготовке нападения на Россию.

 
