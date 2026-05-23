Финляндия выдвинула требование к России

Мема раскритиковал требование главы МИД Финляндии Валтонен к России
Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X раскритиковал требование министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен к России вывести свои войска с территории Украины.

Мема выразил мнение, что Финляндия стала представлять угрозу для Российской Федерации после вступления в НАТО. Политик подчеркнул, что Россия в свою очередь не представляет угрозы миру, напротив, по его словам, это НАТО провоцирует войны.

Парламентарий добавил, что Хельсинки могут спровоцировать Москву на ответные действия, если продолжат действующую политику.

5 мая президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Helsingin Sanomat заявил, что Украина нужна Европе для «сдерживания» России. Как он отметил, в настоящее время ВСУ якобы являются самой большой и современной армией на континенте. В связи с этим глава республики пришел к выводу, что западным странам было бы выгодно, если бы Украина стала членом как Европейского союза, так и НАТО.

Ранее в Финляндии заявили о готовности нормализовать отношения с Россией.

 
