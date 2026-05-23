Страны Европы попали в глупую ситуацию из-за введенных их лидерами санкций против России. Об этом сообщает итальянское издание AntiDiplomatico.

В материале говорится, что президент РФ Владимир Путин продаёт нефть и газ и Соединенным Штатам, и Индии, и всем желающим приобрести росийские энергоресурсы.В то же время Вашингтон втридорога сбывает «бедным европейским идиотам» свой сжиженный природный газ. Это происходит потому, что Европейский союз продолжает вводить бессмысленные меры против России.

Автор статьи отмечает, что проводимый Брюсселем антироссийский курс лишь загоняет европейские страны в более глубокий кризис, поэтому их гражданам необходимо задуматься, заслуживают ли они своих руководителей.

22 мая политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин заявил «Газете.Ru», что в Европе постепенно формируется общий тренд на переговоры с Россией, поскольку Брюссель понимает неминуемость диалога.

