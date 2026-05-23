Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Захарова прокомментировала обвинение РФ в создании фейков с Пашиняном

Захарова: Россия не занимается созданием фейков с Пашиняном
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала обвинение в адрес России в создании фейков с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Дипломат опубликовала настоящий ролик с Пашиняном, уточнив, что в адрес России поступают обвинения в создании фейков.

«Ответственно заявлю: этот ролик никакая операция «Матрешка» придумать не смогла бы. И не надо впадать в экстаз от рассказов о якобы примененных технологиях ИИ или бот-сетях. Это Никол Воваевич Пашинян», — пояснила она.

Официальный представитель МИД РФ призвала прекратить придумывать фейки «про руку Кремля».

22 мая председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Пашинян ведет недружественную политику в отношении Российской Федерации.

Парламентарий отметил, что Россия не может и дальше замалчивать процессы, которые происходят в Армении, в частности решение Еревана о вступлении в Европейский союз. Также республика признала юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), став его полноправным членом. Все это, по словам Володина, позволяет сделать вывод: оставив Армению в ЕАЭС, Пашинян пытается продолжать использовать евразийское пространство в финансовых целях, что уже дало его стране увеличение ВВП в 2,5 раза.

Ранее Пашинян заявлял о дружеских отношениях с Путиным и отсутствии планов на резкие шаги в отношениях с Россией.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!