Захарова прокомментировала обвинение РФ в создании фейков с Пашиняном

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала обвинение в адрес России в создании фейков с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Дипломат опубликовала настоящий ролик с Пашиняном, уточнив, что в адрес России поступают обвинения в создании фейков.

«Ответственно заявлю: этот ролик никакая операция «Матрешка» придумать не смогла бы. И не надо впадать в экстаз от рассказов о якобы примененных технологиях ИИ или бот-сетях. Это Никол Воваевич Пашинян», — пояснила она.

Официальный представитель МИД РФ призвала прекратить придумывать фейки «про руку Кремля».

22 мая председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Пашинян ведет недружественную политику в отношении Российской Федерации.

Парламентарий отметил, что Россия не может и дальше замалчивать процессы, которые происходят в Армении, в частности решение Еревана о вступлении в Европейский союз. Также республика признала юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), став его полноправным членом. Все это, по словам Володина, позволяет сделать вывод: оставив Армению в ЕАЭС, Пашинян пытается продолжать использовать евразийское пространство в финансовых целях, что уже дало его стране увеличение ВВП в 2,5 раза.

Ранее Пашинян заявлял о дружеских отношениях с Путиным и отсутствии планов на резкие шаги в отношениях с Россией.