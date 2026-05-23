Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что президента Украины Владимира Зеленского «более чем устраивает» продолжение конфликта с Россией. Его слова передают «Известия».

По словам дипломата, об этом говорит атака Киева по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР).

»[Киев] демонстрирует полное нежелание достигать договоренностей и искать вариант политико-правового разрешения конфликта. Зеленского более чем устраивает продолжение конфликта», — пояснил Мирошник.

Он уточнил, что желание Зеленского вести переговоры об урегулировании конфликта пропало после того, как Брюссель разблокировал кредит Украине в €90 млрд, первый транш из которого ожидается в июне.

22 мая Мирошник говорил, что Россия не обозначала «временные коридоры» для завершения конфликта на Украине. По его словам, Москва стремится к системному урегулированию украинского кризиса и устранению его первопричин.

Дипломат уточнил, что Москва сейчас не наблюдает готовности Киева и его западных спонсоров к серьезному диалогу, а «западники» сами выбирают вариант, при котором они хотят разрешения конфликта только военным путем.

Ранее европейский дипломат заявил о поиске взаимоприемлемой формулы переговоров по Украине.