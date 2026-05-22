Рубио объяснил пересмотр размещения сил США в Европе

Рубио: изменение присутствия США в Европе не должно никого удивлять
Никто не должен удивляться решению Вашингтона корректировать военное присутствие в Европе, ведь у США есть обязательства и в других регионах мира. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, передает The Guardian.

«Я не говорю, что они [европейцы] будут в восторге от этого, но они, безусловно, в курсе. У нас есть обязательства в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Западном полушарии, поэтому это непрерывный процесс, и это не должно никого удивлять», — сказал Рубио.

При этом госсекретарь подчеркнул: в НАТО хорошо понимают, что присутствие американских войск в Европе скорректируют. По словами дипломата, данная работа уже велась, и проводилась она в координации с союзниками Вашингтона.

До этого президент Финляндии Александр Стубб поделился мнением в интервью газете Corriere della Sera, что США не выведут свои войска из Европы, поскольку им нужны на континенте базы ради распространения своего влияния в мире.

Политик предположил, что американский военный контингент находится в Европе не для защиты населения, а для того, чтобы США могли быть мировой державой.

Ранее в Эстонии раскритиковали США за вывод войск без координации с союзниками.

 
