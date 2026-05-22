Слова венгерского премьер-министра Петера Мадьяра о российских энергоносителях говорят о лицемерии Европы. Об этом экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил на своей странице в социальной сети X.

«Когда об этом говорил Орбан, возмущение не знало границ. Его называли «агентом Кремля», обвиняли в «разрушении единства Запада» и «пророссийской риторике». Когда же подобное заявляет новый венгерский лидер, это воспринимается как «предвестник политического реализма, который все сильнее распространяется в Европе»», — написал он.

Кроме того, по мнению Миллера, Европейский Союз начал осознавать масштабы энергокризиса.

В апреле Мадьяр заявил, что Венгрия не прекратит покупать нефть у России. Он также выразил надежду на снятие введенных Евросоюзом ограничительных мер против России после того, как будет завершен конфликт на Украине.

Позже украинское издание «Страна» писало, что эти слова венгерского политика вызвали беспокойство у украинских властей. В статье говорится, что позиция премьер-министра может вызвать новый виток напряженности в отношениях Киева и Будапешта.

Ранее Мадьяр отменил принятое из-за конфликта на Украине решение Орбана.